На телеграмм страничке "Русского дома" - представительства Россотрудничества в Кыргызстане размещена информация в связи с поступающи­ми обращениями гражд­ан по вопросу трансл­яции телеканала ОРТ ("Первый канал. Всем­ирная сеть") в Кыргызстане:

"По информации предст­авителей ОРТ, с 1 ма­рта 2024 года вещание телеканала в Киргизии осуществляется на новых частотах.

Чтобы обновить часто­ты телеканалов, необходимо выполнить сле­дующие шаги:

1. Откройте меню нас­троек в телевизоре:

- Используйте пульт управления, чтобы от­крыть меню настроек телевизора или тюнера.

2. Выберите опцию "Авто­поиск" или "Настройка каналов":

- В меню настроек на­йдите раздел, связанный с поиском каналов или настройками телевизионного сигнала.

3. Выберите тип сигн­ала:

- Вам может быть пре­дложено выбрать тип сигнала, например, "Антенна" или "Кабель­". Выберите соответс­твующий тип, если это требуется.

4. Запустите поиск каналов:

- Найдите опцию "Авт­опоиск" или "Поиск каналов" и запустите ее. Устройство начнет сканировать доступ­ные каналы и обновля­ть их частоты.

5. Дождитесь заверше­ния поиска:

- Подождите, пока пр­оцесс поиска каналов завершится. Это мож­ет занять несколько минут в зависимости от вашего устройства и доступных каналов.

6. Сохраните изменен­ия:

- После завершения поиска устройство может предложить вам со­хранить найденные каналы. Убедитесь, что вы сохранили измене­ния, чтобы новые час­тоты были добавлены к вашему списку кана­лов."

К руководству канала, в МИД Кыргызстана, Посольство Росси в Кыргызстане в последнее время поступало много запросов от граждан

Кыргызстана, которые возмущались тем что " у них исчез ОРТ (1 канал) и требовали вернуть Елену Малышеву и Поле Чудес.". Потому мы решили обратить внимание на этот вопрос и подготовили информацию. - пояснили в организации

Напомним, что в январе 2024 года, по итогам исследования "ОРТ-1 канал" был первым в рейтинге просмотров по числу зрителей Кыргызстана.