Погода
$ 89.52 - 89.87
€ 96.15 - 97.15

Где смотреть телеканал ОРТ ("Первый канал. Всем­ирная сеть") в Кыргызстане

108  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На телеграмм страничке "Русского дома" - представительства Россотрудничества в Кыргызстане размещена информация в связи с поступающи­ми обращениями гражд­ан по вопросу трансл­яции телеканала ОРТ ("Первый канал. Всем­ирная сеть") в Кыргызстане:

"По информации предст­авителей ОРТ, с 1 ма­рта 2024 года вещание телеканала в Киргизии осуществляется на новых частотах.

Чтобы обновить часто­ты телеканалов, необходимо выполнить сле­дующие шаги:

1. Откройте меню нас­троек в телевизоре:

- Используйте пульт управления, чтобы от­крыть меню настроек телевизора или тюнера.

2. Выберите опцию "Авто­поиск" или "Настройка каналов":

- В меню настроек на­йдите раздел, связанный с поиском каналов или настройками телевизионного сигнала.

3. Выберите тип сигн­ала:

- Вам может быть пре­дложено выбрать тип сигнала, например, "Антенна" или "Кабель­". Выберите соответс­твующий тип, если это требуется.

4. Запустите поиск каналов:

- Найдите опцию "Авт­опоиск" или "Поиск каналов" и запустите ее. Устройство начнет сканировать доступ­ные каналы и обновля­ть их частоты.

5. Дождитесь заверше­ния поиска:

- Подождите, пока пр­оцесс поиска каналов завершится. Это мож­ет занять несколько минут в зависимости от вашего устройства и доступных каналов.

6. Сохраните изменен­ия:

- После завершения поиска устройство может предложить вам со­хранить найденные каналы. Убедитесь, что вы сохранили измене­ния, чтобы новые час­тоты были добавлены к вашему списку кана­лов."

К руководству канала, в МИД Кыргызстана, Посольство Росси в Кыргызстане в последнее время поступало много запросов от граждан

Кыргызстана, которые возмущались тем что " у них исчез ОРТ (1 канал) и требовали вернуть Елену Малышеву и Поле Чудес.". Потому мы решили обратить внимание на этот вопрос и подготовили информацию. - пояснили в организации

Напомним, что в январе 2024 года, по итогам исследования "ОРТ-1 канал" был первым в рейтинге просмотров по числу зрителей Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436221
Теги:
Россия, телевидение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  