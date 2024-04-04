На телеграмм страничке "Русского дома" - представительства Россотрудничества в Кыргызстане размещена информация в связи с поступающими обращениями граждан по вопросу трансляции телеканала ОРТ ("Первый канал. Всемирная сеть") в Кыргызстане:
"По информации представителей ОРТ, с 1 марта 2024 года вещание телеканала в Киргизии осуществляется на новых частотах.
Чтобы обновить частоты телеканалов, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Откройте меню настроек в телевизоре:
- Используйте пульт управления, чтобы открыть меню настроек телевизора или тюнера.
2. Выберите опцию "Автопоиск" или "Настройка каналов":
- В меню настроек найдите раздел, связанный с поиском каналов или настройками телевизионного сигнала.
3. Выберите тип сигнала:
- Вам может быть предложено выбрать тип сигнала, например, "Антенна" или "Кабель". Выберите соответствующий тип, если это требуется.
4. Запустите поиск каналов:
- Найдите опцию "Автопоиск" или "Поиск каналов" и запустите ее. Устройство начнет сканировать доступные каналы и обновлять их частоты.
5. Дождитесь завершения поиска:
- Подождите, пока процесс поиска каналов завершится. Это может занять несколько минут в зависимости от вашего устройства и доступных каналов.
6. Сохраните изменения:
- После завершения поиска устройство может предложить вам сохранить найденные каналы. Убедитесь, что вы сохранили изменения, чтобы новые частоты были добавлены к вашему списку каналов."
К руководству канала, в МИД Кыргызстана, Посольство Росси в Кыргызстане в последнее время поступало много запросов от граждан
Кыргызстана, которые возмущались тем что " у них исчез ОРТ (1 канал) и требовали вернуть Елену Малышеву и Поле Чудес.". Потому мы решили обратить внимание на этот вопрос и подготовили информацию. - пояснили в организации
Напомним, что в январе 2024 года, по итогам исследования "ОРТ-1 канал" был первым в рейтинге просмотров по числу зрителей Кыргызстана.