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Ислам Халилов, спасший людей в теракте, получил грант в российском вузе

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15-летний гардеробщик Ислам Халилов, который спас людей из здания во время теракта в "Крокус Сити Холле", получил грант на обучение в любом из российских вузов.

Церемония награждения прошла в Государственной думе.

- Ислам Халилов продемонстрировал дружбу в самом высоком понимании, когда ты готов отдать свою жизнь за чужих тебе людей. Это самый пик того, что называется человек, - подчеркнула в ходе мероприятия посол Кыргызстана в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат.

Председатель попечительского совета АНО "Общество дружбы с Кыргызстаном" Михаил Старшинов добавил, что россияне будут всегда благодарны Исламу за его героический поступок, передает ТАСС.

Кроме того, духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин наградил 15-летнего Ислама Халилова медалью мусульман России "За Заслуги".

Ислам Халилов ранее рассказал, как он действовал во время нападения террористов.

Напомним, вечером 22 марта террористы напали на концертный зал "Крокус Сити Холл". Басманный районный суд Москвы 24 марта арестовал четверых подозреваемых в совершении теракта. Всего по делу о теракте было задержано 11 человек.

Источник: Вечерняя Москва


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Теги:
вуз, концерт, Москва, герой, теракт, Кыргызстан, Помощь
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