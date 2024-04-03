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ГНС из незаконного оборота изъяла более 20 тыс. пачек сигарет

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Сотрудниками Государственной налоговой службы ходе рейдового налогового контроля в точках стихийной торговли по стране из нелегального оборота изъято более 20 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, также в ходе рейдовых мероприятий пресечена незаконная продажа подакцизной продукции на рынках "Берекет Универсал", "Аламедин", "Дордой Моторс", "Азиз", "Орто-Сай" (Бишкек), "Ак-Тилек" (Каракол), скотный рынок (Сокулук).

Напомним, что за реализацию до 1000 единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тыс. сомов, а за более 1000 единиц грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В отношении нарушителей будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.

Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать табачную продукцию без акцизных марок и тщательно проверять подлинность и соответствие акцизной марки.

Мероприятия по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции проводятся на регулярной основе на всей территории страны.


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URL: https://www.vb.kg/436232
Теги:
ГНС, табак, штраф, Кыргызстан
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