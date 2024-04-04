Налоговую декларацию сдали более 490 тысяч налогоплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, в том числе декларацию представили 57 тыс. 270 юридических лиц, 112 тыс. 63 индивидуальных предпринимателей, 264 тыс. 808 физических лиц, а также 65 тыс. 777 государственных и муниципальных служащих.

Налоговая служба призывает налогоплательщиков представить налоговую декларацию заблаговременно, не откладывая это обязательство на крайний срок.

Напомним, до 1 мая налоговую декларацию обязаны подать:

– индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

– физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

– крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

– сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении государственного органа или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

– сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

– граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

– физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тыс. сомов.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте.