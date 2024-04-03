Погода
$ 89.60 - 89.87
€ 96.15 - 97.15

Базарбеков: Переезд суда в Чолпон-Ате - важное событие для судебной системы

175  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Переезд Иссык-Кульского районного суда в другое здание – это большое достижение не только для города Чолпон-Ата, но и для всей судебной системы. Об этом сказал председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков сегодня, 2 апреля 2024 года, на торжестве по случаю переезда Иссык-Кульского районного суда в другое здание в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

В мероприятии приняли участие руководитель аппарата Верховного суда Эркинбек Мамыров, директор Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики Урмат Кожомбердиев, председатель Иссык-Кульского областного суда Нурлан Чериков, председатели и судьи местных судов, ветераны суда, представители суда Аксакалов, а также местных органов власти.

Председатель в ходе своего выступления отметил, что одним из направлений проводимой в стране судебной реформы является повышение материально-технического обеспечения судебной системы и создание условий для качественного отправления правосудия.

"Как вы знаете, после ротации судей я посетил местные суды и ознакомился с состоянием зданий и условиями труда работников. Увидел, что в большинстве судов республики существует ряд проблем, таких как нехватка залов судебных заседаний, рабочих кабинетов и помещений для архива, размещение в тесных рабочих кабинетах судей вместе с сотрудниками аппарата, устаревшие здания.

Такая же проблема существовала и в Иссык-Кульском районном суде, что создавало неудобства для судей и аппарата. В ходе встречи с коллективом районного суда был поднят вопрос о рассмотрении других зданий, мною были даны соответствующие поручения. И сегодня можно увидеть, что Иссык-Кульский районный суд разместился в просторном и более удобном здании.

В этом административном здании будут осуществлять свою деятельность 6 судей, 17 работников аппарата, 7 сотрудников технического и младшего обслуживающего персонала.

В здании суда предусмотрены кабинеты для медиаторов и несовершеннолетних.

Наша главная цель – создать справедливую, открытую, беспристрастную, независимую и ответственную судебную систему, и мы прилагаем для этого все свои усилия.

Цель – не просто отремонтировать, а создать соответствующие условия для посетителей и работников.

Сегодня тот факт, что Иссык-Кульский районный суд переезжает в другое здание, является большим достижением не только для города Чолпон-Ата, но и для всей судебной системы", - сказал Замирбек Базарбеков.

Отмечаем, что это двухэтажное административное здание было построено в 1979 году для размещения родильного отделения Иссык-Кульской районной больницы.

А 15 августа 2008 года отремонтированное здание было передано в эксплуатацию Иссык-Куль-Нарынскому межобластному управлению охраны окружающей среды.

Позже здание было передано Иссык-Кульскому районному управлению Судебного департамента при Верховном суде, ремонт здания был проведен на сумму более трех миллионов сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436243
Теги:
Верховный суд, Иссык-Кульская область, суд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  