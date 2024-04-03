Базарбеков: Переезд суда в Чолпон-Ате - важное событие для судебной системы

Переезд Иссык-Кульского районного суда в другое здание – это большое достижение не только для города Чолпон-Ата, но и для всей судебной системы. Об этом сказал председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков сегодня, 2 апреля 2024 года, на торжестве по случаю переезда Иссык-Кульского районного суда в другое здание в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

В мероприятии приняли участие руководитель аппарата Верховного суда Эркинбек Мамыров, директор Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики Урмат Кожомбердиев, председатель Иссык-Кульского областного суда Нурлан Чериков, председатели и судьи местных судов, ветераны суда, представители суда Аксакалов, а также местных органов власти.

Председатель в ходе своего выступления отметил, что одним из направлений проводимой в стране судебной реформы является повышение материально-технического обеспечения судебной системы и создание условий для качественного отправления правосудия.

"Как вы знаете, после ротации судей я посетил местные суды и ознакомился с состоянием зданий и условиями труда работников. Увидел, что в большинстве судов республики существует ряд проблем, таких как нехватка залов судебных заседаний, рабочих кабинетов и помещений для архива, размещение в тесных рабочих кабинетах судей вместе с сотрудниками аппарата, устаревшие здания.

Такая же проблема существовала и в Иссык-Кульском районном суде, что создавало неудобства для судей и аппарата. В ходе встречи с коллективом районного суда был поднят вопрос о рассмотрении других зданий, мною были даны соответствующие поручения. И сегодня можно увидеть, что Иссык-Кульский районный суд разместился в просторном и более удобном здании.

В этом административном здании будут осуществлять свою деятельность 6 судей, 17 работников аппарата, 7 сотрудников технического и младшего обслуживающего персонала.

В здании суда предусмотрены кабинеты для медиаторов и несовершеннолетних.

Наша главная цель – создать справедливую, открытую, беспристрастную, независимую и ответственную судебную систему, и мы прилагаем для этого все свои усилия.

Цель – не просто отремонтировать, а создать соответствующие условия для посетителей и работников.

Сегодня тот факт, что Иссык-Кульский районный суд переезжает в другое здание, является большим достижением не только для города Чолпон-Ата, но и для всей судебной системы", - сказал Замирбек Базарбеков.

Отмечаем, что это двухэтажное административное здание было построено в 1979 году для размещения родильного отделения Иссык-Кульской районной больницы.

А 15 августа 2008 года отремонтированное здание было передано в эксплуатацию Иссык-Куль-Нарынскому межобластному управлению охраны окружающей среды.

Позже здание было передано Иссык-Кульскому районному управлению Судебного департамента при Верховном суде, ремонт здания был проведен на сумму более трех миллионов сомов.