Погода
$ 89.52 - 89.87
€ 96.15 - 97.15

Очередное "кидалово" мошенников на Lalafo

85  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наша читательница Светлана обратилась к нам в редакцию vb.kg и рассказала о своем опыте общения с мошенниками на популярном сайте объявлений Lalafo. История оказалась типичной: объявление о сдаче квартиры в одном из бишкекских районов привлекло её внимание, и она связалась с предполагаемым арендодателем по имени Азамат.

Он утверждал, что получил множество звонков от заинтересованных арендаторов и попросил Светлану перевести ему 2 тысячи сомов на карту для "резервирования" квартиры. Однако, после совершения перевода, мужчина прекратил отвечать на все ее сообщения, и квартира оказалась недоступной.

Отметим, что это не первый случай, когда мошенники действуют на этой платформе, обманывая ничего не подозревающих граждан. Возможно, настало время для правоохранительных органов внимательнее рассмотреть подобные практики и принять соответствующие меры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436245
Теги:
Интернет, мошенничество, Бишкек, квартирный вопрос
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  