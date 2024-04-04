Очередное "кидалово" мошенников на Lalafo

Наша читательница Светлана обратилась к нам в редакцию vb.kg и рассказала о своем опыте общения с мошенниками на популярном сайте объявлений Lalafo. История оказалась типичной: объявление о сдаче квартиры в одном из бишкекских районов привлекло её внимание, и она связалась с предполагаемым арендодателем по имени Азамат.

Он утверждал, что получил множество звонков от заинтересованных арендаторов и попросил Светлану перевести ему 2 тысячи сомов на карту для "резервирования" квартиры. Однако, после совершения перевода, мужчина прекратил отвечать на все ее сообщения, и квартира оказалась недоступной.

Отметим, что это не первый случай, когда мошенники действуют на этой платформе, обманывая ничего не подозревающих граждан. Возможно, настало время для правоохранительных органов внимательнее рассмотреть подобные практики и принять соответствующие меры.