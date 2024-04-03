Сооронбай Жээнбеков "по уши должен Матраимову"?

За короткое время несколько депутатов в Кыргызстане сдали мандаты из-за их связи с бывшим таможенником Райымом Матраимовым. Сам олигарх сейчас задержан Госкомитетом нацбезопасности. Ему вменяют "Незаконное пересечение государственной границы" и "Незаконное лишение свободы" УК КР. А также подозревают в связях с ОПГ Азербайджана, планировавших покушения на высшее руководство страны.

Но есть в стране человек, который пока избежал наказания за политическую поддержку Матраимовыми – речь об экс-президенте КР Сооронбае Жээнбекове.

В далеком 2019 году об этом открыто говорили два человека: сбежавший бухгалтер "черной кассы" кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова - Надира Сатыгул кызы и бывший глава КР Алмазбек Атамбаев.

"Сооронбай Жээнбеков по уши обязан Райыму-миллиону. Райым на предвыборную кампанию дал ему минимум $30 миллионов - 2 миллиарда сомов. Именно Жээнбеков тогда запустил маховик беззакония и правового беспредела", - отмечал Алмазбек Шаршенович.

Ошибки быть не может. Жээнбеков тогда был одним из представителей СДПК, и эти люди имели доступ к этой бухгалтерии, да и сама бухгалтер штаба признавалась, что оставила все документы перед побегом из страны, людям Атамбаева. То есть, подобные заявления - не пустые слова.

Напомним, по официальным данным, Жээнбеков потратил на подготовку к выборам в 2017 году 158 млн сомов. Однако по неофициальной информации, фактические траты штаба Жээнбекова составили вышеуказанные суммы. И большая их часть, как раз, деньги Матраимова. Именно поэтому, расцвет карьеры таможенника пришелся на начало правления Сооронбая Шариповича.

Тогда никакого наказания никто за это не получил. И если на совести бухгалтера лишь учет "черной кассы", то бывший глава КР однозначно должен Матраимовым. Все бы ничего, но, имея статус "экс" и все привилегии по нему, оплачиваемые из налогов народа, Сооронбай Жээнбеков обязан ответить перед своими гражданами за все траты и схемы. Особенно, когда те щедро спонсировались его тогдашним спонсором Райымом Матраимовым. А по таким делам срока давности нет и быть не может.