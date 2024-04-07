Reuters: землетрясение на Тайване нанесет ущерб поставкам чипов в Азии

Землетрясение на Тайване может вызвать сбои в цепочке поставок чипов в Азии, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков.

Произошедшее 3 апреля землетрясение привело к приостановке части операций крупных производителей полупроводников. В том числе об этом объявили Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC, поставляет чипы для Apple и Nvidia), United Microelectronics Corp. (UMC), Vanguard International Semiconductor (VIS) и др.

При этом, как говорится в материале, большинство предприятий находятся далеко от эпицентра толчков. Как отметили аналитики Barclays, некоторым заводам по разработке чипов необходимо работать бесперебойно и остановка производства может усилить ценовое давление в секторе.

Приостановка деятельности может вызвать краткосрочный сбой в производстве электроники в экономиках, ориентированных на сырьевые товары, таких как Япония и Корея, а также в экономиках, ориентированных на перерабатывающую продукцию, таких как Китай и Вьетнам, считают в Barclays.

"Смягчение последствий землетрясения требует осторожных мер и времени для восстановления производства и соблюдения стандартов качества, что создает дополнительные препятствия", – заявили в консалтинговой компании Isaiah Research.

3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой до 7,7. Оно стало сильнейшим за последние 25 лет. По последним данным, погибли девять человек, более 800 пострадали. Толчки ощущались также на японских островах Окинава и Мияко. По оценкам японских сейсмологов, в регионе еще неделю будет сохраняться опасность аналогичных по силе землетрясений.

Тайвань производит большую часть передовых микросхем в мире. В мировом масштабе 5,6% всей добавленной стоимости приходится на секторы, использующие чипы в качестве непосредственного сырья, – почти $6 трлн. Общая рыночная стоимость 20 крупнейших клиентов гиганта TSMC составляет около $7,4 трлн.

Источник: Ведомости