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ФАО обучает фермеров Кыргызстана современным методам садоводства

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- Светлана Лаптева
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) проводят для фермеров тренинги, в рамках проекта, который направлен на внедрение и продвижение передовых методов и технологий в садоводстве.

Эксперты уверены, что садоводство может помочь фермерам увеличить свои доходы, повысить уровень благосостояния и предложить здоровые и полезные продукты горожанам. Однако для этого нужны инновации.

И именно поэтому, в прошлом году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) совместно с Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приступили к реализации этого нового проекта по прогрессивному садоводству.

Чтобы вывести отрасль на новый уровень и сделать отечественную садоводческую продукцию более конкурентной и доступной для потребителей, в рамках проекта оказывается методологическая и техническая поддержка питомникам и производителям фруктов.

"Садоводство, особенно плодоводство, относится к числу трудоемких отраслей", – сказал международный советник по техническим вопросам и исполняющий обязанности заместителя Представителя ФАО в Кыргызской Республике Куватбек Бапаев. "Повышение эффективности и устойчивости отрасли принесет как экономические и социальные, так и экологические выгоды и будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития до 2030 года".

С появлением новых садов и ягодников острее проявляется проблема нехватки качественных и высокопродуктивных саженцев. При этом качество посадочного материала, ввозимого из других стран, зачастую оказывает неудовлетворительным. Эта проблема поставила задачу организации в Кыргызстане собственного высокоэффективного производства посадочного материала, который был бы адаптирован к региональным климатическим факторам и устойчив к болезням.

Для этих целей на базе Кыргызского научно-исследовательского института земледелия при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в рамках проекта созданы два питомника. Здесь будут выращивать подвои плодовых культур и саженцы улучшенных сортов яблок, черешни, груш, абрикосов и ягод для размножения и дальнейшего распространения среди фермеров. Важно, что данный процесс организуется в рамках производственных центров, контролирующих качество выпускаемых саженцев.

Еще одним важным компонентом проекта стало обучение агрономов и фермеров по основным направлениям производства посадочного материала: техника окулировки/прививки, методы формирования плодовых, технология выращивания саженцев, создание, организация и управление питомниками.

Обучение проводят высококвалифицированные специалисты из Кыргызского научно-исследовательского института земледелия, Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина и Кыргызского технического университета "Манас". В первом этапе тренингов, который проходил с февраля по март, принимали участие фермеры из Сокулукского и Иссык-Атинского районов Чуйской области.

"При закладке садов в первую очередь необходимо обращать внимание на качество посадочного материала, на высадку районированных сортов, на ценовую политику", – отметил директор Кыргызского научно-исследовательского института земледелия Биржан Усубалиев. "Наша общая стратегическая цель – повысить урожайность и улучшить качество продукции. Именно поэтому важнейшую роль играют инновационные технологии и подходы".

Программа обучения включает в себя теоретические занятия и практические тренинги, которые получили название "полевые дни". Они проходят в интенсивном саду, расположенном в Московском районе Чуйской области. Помимо изучения современных технологий в садоводстве, таких как капельное орошение и системы контроля микроклимата, участники совершенствуют и базисные профессиональные навыки. Например, один из "полевых дней" был посвящен правилам обрезки плодовых деревьев.

В общей сложности в рамках проекта планируется подготовить более 60 специалистов, которые в будущем составят кадровый потенциал для развития питомниководства в целом. В перспективе отрасль будет устойчиво обеспечивать фермеров посадочным материалом отечественного производства, адаптированного к почвенным и климатическим условиям в контексте изменения климата.


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URL: https://www.vb.kg/436248
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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