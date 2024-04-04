Погода
$ 89.52 - 89.87
€ 96.15 - 97.15

Бизнес - миссия Калининграда в Кыргызстане: Бишкек с 16 по 19 апреля

281  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 16 по 19 апреля в Бишкеке пройдет бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта Калининграда.

В бизнес-миссии примут участие 3 российских компании из различных отраслей:

  1. ООО "ЭкоКров" - производитель фасадных и интерьерных материалов и мозаика из янтаря
  2. ИП Субоч Е.П торговая марка "Spring" - производитель косметики премиум -сегмента для ухода на янтарной основе.
  3. ОАО Мамоновский рыбоконсервный комбинат- производитель рыбных консервов

Перед проведением бизнес-миссии эксперты проводят детальный анализ рынка с целью выявления наиболее перспективных для международного сотрудничества отраслевых направлений и определения потенциальных партнеров.

Российские производители серьезно настроены на плодотворное сотрудничество с компаниями и рады установлению международных связей. Партнерство между странами СНГ – ключ к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

По вопросам сотрудничества просим вас связаться по телефону: +7(915)3379966, Надежда Кастерина. Руководитель международных проектов ООО "Виконн"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436250
Теги:
бизнес, Россия, Бишкек, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  