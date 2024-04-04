Бизнес - миссия Калининграда в Кыргызстане: Бишкек с 16 по 19 апреля

С 16 по 19 апреля в Бишкеке пройдет бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта Калининграда.

В бизнес-миссии примут участие 3 российских компании из различных отраслей:

ООО "ЭкоКров" - производитель фасадных и интерьерных материалов и мозаика из янтаря ИП Субоч Е.П торговая марка "Spring" - производитель косметики премиум -сегмента для ухода на янтарной основе. ОАО Мамоновский рыбоконсервный комбинат- производитель рыбных консервов

Перед проведением бизнес-миссии эксперты проводят детальный анализ рынка с целью выявления наиболее перспективных для международного сотрудничества отраслевых направлений и определения потенциальных партнеров.

Российские производители серьезно настроены на плодотворное сотрудничество с компаниями и рады установлению международных связей. Партнерство между странами СНГ – ключ к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

По вопросам сотрудничества просим вас связаться по телефону: +7(915)3379966, Надежда Кастерина. Руководитель международных проектов ООО "Виконн"