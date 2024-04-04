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Одинокому отцу с пятью детьми нужна помощь

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- Светлана Лаптева
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В редакцию vb.kg обратился отец пяти детей, житель Джалал-Абадской области Азиз Ибрагимов, который оказался в сложной ситуации.

"Супруга уехала в Россию, и по его словам, решила там остаться. Иногда присылает деньги, но проблема даже не в этом. Азиз сам зарабатывал, находил подработки, но недавно повредил руку и работать как прежде пока не может.

- Детей никому не отдам. Самый старший в 5-ом классе. Нам нужна временная помощь, дружеское плечо, хотя бы на время. Руку подлечу и потом, разберусь в ситуации. Может нам какие то пособия положены на детей. С этим сейчас социальные службы занимаются. Для себя бы не попросил, а детям нужно нормальное питание. Вы же понимаете. Оставлю номер М-банка - 552737396.

Будем рады и благодарны любой помощи", - рассказал Азиз.


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URL: https://www.vb.kg/436254
Теги:
Джалал-Абадская область, Помощь, семья
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