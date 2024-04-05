Погода
$ 89.52 - 89.87
€ 96.15 - 97.15

Бишкекчан приглашают присоединится к уникальному аудоспектаклю "Связи"

301  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекчан приглашают присоединится к уникальному иммерсивному аудоспектаклю "Связи". Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

По ее данным, на этом спектакле зрители не сидят в креслах. Следуя за голосом, они все время находятся в движении, идут тайными тропками по центру города, по пути открывая возможности вступить в игру с самим городом и друг с другом.

Зрители познают Бишкек через личные истории и тонкости того, как стать "своим" в городе. Самого главного глазами не увидишь, такое можно только почувствовать сердцем.

Мероприятие начнется 9 апреля в 14.00 у входа в Кыргызский Национальный Музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Количество мест ограничено. Более подробную информацию можно получить по ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436260
Теги:
Бишкек, досуг
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  