Бишкекчан приглашают присоединится к уникальному аудоспектаклю "Связи"

Бишкекчан приглашают присоединится к уникальному иммерсивному аудоспектаклю "Связи". Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития туризма в КР.

По ее данным, на этом спектакле зрители не сидят в креслах. Следуя за голосом, они все время находятся в движении, идут тайными тропками по центру города, по пути открывая возможности вступить в игру с самим городом и друг с другом.

Зрители познают Бишкек через личные истории и тонкости того, как стать "своим" в городе. Самого главного глазами не увидишь, такое можно только почувствовать сердцем.

Мероприятие начнется 9 апреля в 14.00 у входа в Кыргызский Национальный Музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Количество мест ограничено. Более подробную информацию можно получить по ссылке.