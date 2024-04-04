В Бишкеке появится новый мост

В городе Бишкек с участием мэра Айбека Джунушалиева дали старт строительству дороги. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, дорогу будут строить по улице Жукеева Пудовкина от ул. Токомбаева до школы "Газпром" со строительством моста через ЮБЧК, протяжённость которого составляет - 1200 метров.

В перспективе появится новая улица от улицы Куттубаева до школы "Маариф" , а улицу Молдобосанова продолжат от улицы Байтик Батыра до улицы Жукеева-Пудовкина.

Также будет построена улица, которая соединит проспект Чынгыза Айтматова, улицы Байтик Баатыра и Жукеева-Пудовкина.

Данные меры принимаются в целях развития дорожной инфраструктуры юго-восточной части столицы и обеспечения транспортными коридорами, соединяющие юго-западную и юго-восточную части столицы.

Это разгрузит улицы на данной территории города Бишкек (с.Орто-Сай, с.Чон Арык, улицы Байтик Баатыра, Жукеева-Пудовкина и другие).

Дороги будут строить за счет вложений строительных компаний, предусмотрено около 240 млн сомов.