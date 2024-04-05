ГНС разъяснила предпринимателям особенности налогообложения для рынков

Государственная налоговая служба на территории ТРК "Дордой" провела разъяснительные встречи с предпринимателями по вопросам налогообложения в зоне торговли с особым режимом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи участников проинформировали относительно перехода субъектов торговой деятельности от патентной системы на особый режим налогообложения, который применяется на территории торговых рынков, отнесенных к стратегическим объектам.

На обучении были представлены разъяснения по учету и контролю товаров на территории республики, применению контрольно-кассовой машины, работе и регистрации с ЭТТН и ЭСФ как в зоне особого режима, так и за ее пределами. Также специалисты ГНС дали подробные ответы на вопросы участников.

Кроме этого, предприниматели получили информацию о товарах легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке на территории Российской Федерации с 1 апреля 2024 года.

В обучении приняли участие представители администраций рынков, предприниматели, члены профсоюзов и налоговые консультанты рынков "Мурас Спорт", "Джунхай", "Форт Оберон", "Алкан базары", "Кербен", "Автозапчасти", "Алтын-Тоо".

Напомним, с 1 июля на территории страны прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента.