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ГНС разъяснила предпринимателям особенности налогообложения для рынков

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Государственная налоговая служба на территории ТРК "Дордой" провела разъяснительные встречи с предпринимателями по вопросам налогообложения в зоне торговли с особым режимом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи участников проинформировали относительно перехода субъектов торговой деятельности от патентной системы на особый режим налогообложения, который применяется на территории торговых рынков, отнесенных к стратегическим объектам.

На обучении были представлены разъяснения по учету и контролю товаров на территории республики, применению контрольно-кассовой машины, работе и регистрации с ЭТТН и ЭСФ как в зоне особого режима, так и за ее пределами. Также специалисты ГНС дали подробные ответы на вопросы участников.

Кроме этого, предприниматели получили информацию о товарах легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке на территории Российской Федерации с 1 апреля 2024 года.

В обучении приняли участие представители администраций рынков, предприниматели, члены профсоюзов и налоговые консультанты рынков "Мурас Спорт", "Джунхай", "Форт Оберон", "Алкан базары", "Кербен", "Автозапчасти", "Алтын-Тоо".

Напомним, с 1 июля на территории страны прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента.


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URL: https://www.vb.kg/436263
Теги:
рынок
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