В Бишкеке и Оше пройдет фестиваль российского кино

С 11 по 14 апреля в Кыргызстане пройдет Фестиваль российского кино Кыргызстан 2024, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и Фонда кино. Об этом сообщают организатор мероприятия.

По их данным, в Бишкеке центром фестивальных событий станет кинотеатр "Манас", в Оше кинотеатр "Семетей".

В программу кинопоказов вошли пять самых ярких российских фильмов разных жанров, снятых в последние годы: военно-историческая драма "Воздух"; первый в истории фильм, снятый в космосе, "Вызов" (реж. Клим Шипенко, 2023г.); сказка "По щучьему велению" (реж. Александр Войтинский, 2023г.); семейная комедия "Чебурашка", и фильм-катастрофа "Снегирь" (реж. Борис Хлебников, 2023г.). Картины будут демонстрироваться бесплатно на русском языке с кыргызскими субтитрами.

На полях фестиваля будет подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве между Госфильмофондом России и Государственным киноцентром "Кыргызтасмасы" Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики. Соглашение предусматривает взаимодействие

в области сохранения, реставрации и восстановления архивных киноматериалов, обмен профессиональным опытом и актуальными технологиями, способствующими сбережению национального кинонаследия, совместную работу в области исследования и атрибутирования редких киноматериалов. Стороны также намерены совместно создавать благоприятные условия для развития культурных связей и культурного обмена, организовывать фестивали, семинары, выставки, встречи, специальные тематические кинопоказы, конференции и другие культурно-гуманитарные акции.

Регистрация на бесплатные показы в Бишкеке, Оше.