Суицид в ИВС: Институт омбудсмена выявил нарушения в спецприемнике

Акыйкатчы (Омбудсмен) Джамиля Джаманбаева призывает правоохранительные органы принять безотлагательные меры для обеспечения соблюдения прав лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания. Омбудсмен обращает внимание на необходимость принятия мер в отношении должностных лиц, допустивших нарушение прав человека в ИВС.

Сотрудники Института омбудсмена 3 апреля провели мониторинг в ИВС ОВД Сокулукского района. 2 апреля в СМИ сообщалось, что в камере нашли повешенным задержанного Б. У.

В ИВС сотрудники Института Акыйкатчы осмотрели камеру, где ранее было обнаружено тело Б.У.

В нарушении установленных правил в камере в ИВС ОВД Сокулукского района, где ранее содержался следственно-арестованный Б.У., отсутствовала камера видеонаблюдения.

При этом в других камерах ИВС они были установлены.

В милиции сотрудникам института рассказали о причинах содержания Б.У. в ИВС.

Согласно информации милиции, 1 апреля 2024 года сотрудниками ИВС ОВД планировалось этапирование задержанных в СИЗО-1 города Бишкека, среди них также числился Б. У.

Однако его не приняли в СИЗО-1 ввиду отсутствия у него документа, удостоверяющего личность.

По данным ОВД, это системная проблема. Б.У. был возвращен в ИВС ОВД вместе с другими арестованными.

На следующей день, когда других арестованных вывезли на судебные слушания, Б.У. остался в камере, но через некоторое время он был обнаружен повешенным.

"Обеспечение надлежащего надзора и контроля за соблюдением прав человека в ИВС является одной из основных функций органов государственной власти", - подчеркнула Акыйкатчы.