9 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды

В некоторых районах Бишкека 9 апреля временно будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в район отключения входят: ул. М. Фрунзе, пр. Манаса, пр. Жибек-Жолу, ул. Турусбекова, ул. Баялинова, ул Абдрахманова.

Воды не будет с 9:00 часов до 23:00 часов в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отметим, что отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Белинский" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.