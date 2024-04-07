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"Айыл Банк" ставит палки в колеса развитию бизнеса в Кыргызстане?

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- Бактыгуль Акжолова
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Предприниматель из Джалал-Абада Алексей Апиев стоял на пороге возможности расширения своего бизнеса, но столкнулся с ограничениями и препятствиями со стороны "Айыл Банка". Вместо ожидаемой поддержки он оказался в ловушке бюрократии и возможно намеренной волокиты. Об этом пишет издание aldaba.

Предприниматель Алексей Апиев управляет цехом по сушке дикорастущих фруктов в Джалал-Абаде. Вместе с женой он основал компанию "ЧЕРНОСЛИВ АГРО", занимающуюся переработкой и сушкой дикорастущих фруктов уже более 10 лет. Среди них слива, боярышник, дикая яблоня, горные груши, черная смородина, грецкие орехи, шелковица и другие. В настоящее время компания располагает двумя крупными цехами. Сотни семей зарабатывают на жизнь, собирая дикие фрукты в горах и передавая их компании.

Для развития своего предпринимательства Алексей Апиев и его жена обратились за кредитом в размере 15 миллионов сомов в "Айыл Банк" в сентябре 2023 года. Однако банк заставил их ждать три месяца и затем отказал в выдаче кредита, ссылаясь на максимальный срок рассмотрения льготного кредита в три месяца. Заявка Апиева хранилась в банке до истечения этого срока.

"5 лет назад мы получили льготный кредит в размере 3,8 млн сомов под 6% от "Капитал Банка". Через 3 года мы закрыли его досрочно и получили новый льготный кредит в размере 8 млн сомов от АКБ "Кыргызстан Банк" под 6% на срок 3 года. Коммерческие банки рассматривали заявку в течение 15-20 дней и выдавали кредиты самостоятельно. Но позже, когда мы обратились за новым кредитом, сотрудники банка сообщили, что льготный кредит в коммерческих банках больше не предоставляется. Так мы обратились в "Айыл Банк".

В "Айыл Банке" мы столкнулись с бюрократией, целенаправленным саботажем и даже коррупцией. Желающих получить кредит намеренно задерживают минимум на три месяца, а то и от полугода до года", - рассказал Апиев.

"Первую заявку я подал в сентябре 2023 года, и только через три месяца, в ноябре, получил ответ о том, что кредит был отклонен. Банк заявил, что заявка рассматривается в течение трех месяцев. Нам пришлось обратиться в другой банк и взять меньший кредит под 18%, чтобы успеть к осеннему сезону. Однако "Айыл Банк" отказался выдавать кредит, ссылаясь на наше обращение в другой банк.

Оказалось, что в Аксыйском районе существует предприятие под названием "ЧЕРНОСЛИВ". Это недоразумение с "Айыл Банком" сбило всех с толку, и специалисты в Бишкеке отклонили наш запрос, даже не изучив его до конца. Однако позже представители банка признали, что заявка не была полностью и точно рассмотрена за три месяца, и они пересмотрели ее с самого начала. В январе и феврале 2024 года мое заявление было рассмотрено вторично, но в марте я снова получил отказ. Мы продолжали надеяться на положительный результат до последнего", - добавил бизнесмен.

По словам бизнесмена, по какой-то непонятной для него причине в "Айыл Банке" его почему-то посчитали "ненадежным" клиентом, хотя раньше он всегда вовремя закрывал свои долги перед другими банками.


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URL: https://www.vb.kg/436283
Теги:
банковский сектор, Джалал-Абадская область, кредит, Кыргызстан, предприниматель
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