Какие мероприятия ждут бишкекчан в рамках Франкофонии-2024

Неделя Франкофонии в Бишкеке открылась захватывающим событием - театрализованной сказкой "Приключения утконоса", написанной талантливым кыргызстанским писателем и журналистом Дианой Светличной. Впечатляющую танцевальную программу представил народный ансамбль "Шаттык".

На мероприятии гостей встречала директор Французского Альянса в Бишкеке Бегаим Исраилова. Среди почетных гостей были чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане, господин Франсуа Делуас, а также швейцарский посол в КР Оливье Бангертер и представители дипломатического корпуса, франкофилы и жители Бишкека.

"Французский язык играет важную роль не только во Франции, но и в других странах, таких как Швейцария, Алжир, Марокко, Бельгия, Канада. Он становится пятым по распространенности языком в мире и четвертым по численности в интернете. В Кыргызстане французский язык также пользуется большой популярностью, что является поводом для гордости и радости. В рамках недели запланировано проведение 19 мероприятий, которые будут проходить до 13 апреля. Это мероприятие отмечает не только культурное наследие Франции, но и богатство франкоязычного мира в целом", - подчеркнул французский посол.