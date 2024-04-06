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Акылбек Жапаров: Мы должны мотивировать граждан вести здоровый образ жизни

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Председатель кабинета министров- руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в мероприятии "Мое здоровье - мое право", приуроченном к Всемирному дню здоровья.

В своем выступлении глава кабмина отметил, что Всемирный день здоровья напоминает каждому человеку о важности заботы о своем здоровье.

"Мы обязаны обеспечить наших граждан качественными медицинскими услугами, мотивировать граждан вести здоровый образ жизни, улучшать и защищать экологическую среду. В период пандемии мы видели, что каждый гражданин несет ответственность за здоровье общества в целом. А здоровье каждого гражданина - сила, ресурс и завтра нашего общества физически активных граждан", - сказал он.

Акылбек Жапаров продолжил, что в последнее время число неинфекционных заболеваний увеличивается, а возраст таких пациентов молодеет, и отметил необходимость пропаганды здорового образа жизни для профилактики заболеваний.

"Кыргызстан – страна, которая подходит для занятий спортом все четыре сезона. Тысячи тренажерных залов, игровых площадок, стадионов, тренировочных полос и бассейнов работают по всей стране. По поручению президента новые школы в отдаленных селах строят со всеми спортивными условиями, как в Бишкеке", - сказал Акылбек Жапаров.

В завершение своего выступления глава кабмина подчеркнул достижения страны в области спорта и призвал каждого гражданина включить спорт в свою повседневную жизнь.

Отметим, что в рамках мероприятия "Мое здоровье - мое право", организованного Министерством здравоохранения Кыргызской Республики к Всемирному дню здоровья, желающие прошли медицинский осмотр и получили консультации специалистов. В рамках мероприятия состоялся массовый забег.


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URL: https://www.vb.kg/436288
Теги:
Акылбек Жапаров, спорт
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