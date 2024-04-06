В Бишкеке прошел забег "Мое здоровье - мое право"

Сегодня, 6 апреля, в рамках празднования Всемирного дня здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, в Бишкеке состоялся забег под лозунгом "Мое здоровье - мое право".

Мероприятие прошло под патронажем Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова во главе с министром здравоохранения КР Алымкадыром Бейшеналиевым и представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в КР Ливиу Ведраско. В нем приняли участие почетные гости - депутаты Жогорку Кенеша, ведущие спортсмены КР, представители министерств и ведомств, международных организаций, а также медицинские работники, бишкекчане и гости столицы.

Забег в столице стал стартом Недели здоровья, проводимой Министерством здравоохранения Кыргызской Республики совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в КР.

Выступая перед участниками и гостями забега, министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул важность интеграции физической активности в повседневную жизнь каждого человека. Он отметил, что все граждане Кыргызстана имеют право на здоровую жизнь и обязанность заботиться о своем физическом и психическом благополучии.

"Министерство здравоохранения КР призывает каждого внести позитивные изменения в свою жизнь и начать активно заботиться о своем здоровье. Здоровье – это наше самое ценное богатство, а физическая активность - одна из ключевых составляющих здорового образа жизни. Благодарю всех, кто поддержал наш забег сегодня, и кто еще примет участие в мероприятиях, которые мы организовали в рамках Дня здоровья. Вместе мы сможем создать активное и здоровое общество", - отметил министр.

Представитель ВОЗ в КР, д-р Ливиу Ведраско также выразил благодарность всем присутствующим и напомнил о важности лозунга Всемирного дня здоровья в этом году: "Мое здоровье - мое право."

"Действительно, здоровье - это не просто привилегия, это фундаментальное право каждого человека, которое должно быть доступно всем. Сегодня мы стоим вместе на старте не просто чтобы пробежать дистанцию, но, чтобы подтвердить нашу приверженность здоровью, которое является нашим самым основным правом. Помните, каждый шаг, который мы сделаем сегодня, приближает нас к более здоровому и счастливому будущему", - сказал он.

Забег собрал множество участников разных возрастов и физической подготовки, которые выразили свою поддержку и активное участие в стремлении к здоровой и активной жизни. Участники ощутили дух соревнования, но в самом важном споре – споре о своем здоровье.

В рамках Недели здоровья, которая продлится с 7 по 13 апреля, в каждой области страны пройдут мероприятия, направленные на повышение осведомленности о здоровом образе жизни, профилактику заболеваний, а также на развитие спортивной культуры.