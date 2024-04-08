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Предложения МДС включены в план работы Инвестсовета при кабмине Кыргызстана

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- Нина Ничипорова
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Предложения Международного делового совета по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане включены в план работы Инвестиционного совета при кабинете министров КР на 2024 год.

Об этом сообщил глава МДС Аскар Сыдыков по результатам заседания Инвестсовета, которое прошло под руководством председателя кабинета министров – руководителя Администрации президента КР Акылбека Жапарова.

Во встрече приняли участие представители госорганов, фондов развития, государственных банков, бизнес-ассоциаций и международных организаций. Участники заседания заслушали отчеты фондов развития и госбанков о проделанной работе и планах на 2024 год. Напомним, в Кыргызстане действуют Кыргызско-Узбекский фонд развития, Кыргызско-Российский фонд развития, Кыргызско-Венгерский фонд развития, а также ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и Государственный банк развития КР.

По данным Кыргызско-Узбекского фонда развития, с 2022 по 2023 год фонд реализовал 17 крупных проектов, создано более 2,5 тысячи рабочих мест, в 2024 году планируется увеличить количество проектов. Кыргызско-Российский фонд развития в текущем году реализует 32 инвестиционных проекта. Кыргызско-Венгерский фонд развития активизирует свою деятельность, уделяя особое внимание энергетическому сектору. Фонд социального партнерства по развитию регионов представил информацию о создании каталога инвестиционных проектов к предстоящему мероприятию в рамках официального визита делегации КР в Европу.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров призвал фонды развития, государственные банки активно поддерживать проекты, направленные на развитие экономики Кыргызстана. Глава МДС Аскар Сыдыков внес предложение рассмотреть более активное участие Госбанка развития в становлении и развитии венчурного и ангельского финансирования в КР.

О плане работы Инвестиционного совета на 2024 год сообщил секретарь Инвестсовета Улук Кыдырбаев. В частности, в проекте плана предусмотрены организация выездного заседания Инвестсовета в Баткенской области, а также создание на площадке Инвестсовета Координационного совета доноров по поддержке деятельности бизнес-ассоциаций, разработка мер по повышению их потенциала.

Предусмотрено создание постоянно действующей рабочей диалоговой площадки между работодателями и вузами для выработки мер для адаптации системы образования в соответствии с требованиями рынка труда. Планируется выработка рекомендаций, основанных на принципах зеленой экономики, по адаптации бизнеса к климатическим изменениям.

Будет подготовлен и вынесен на широкое обсуждение с бизнес-сообществом и госорганами законопроект по вопросам государственно-частного партнерства. В план включены также инициативы МДС по актуальным проблемным вопросам бизнес-сообщества. Это защита частной собственности и инвестиций, исключение необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность; улучшение системы регулирования предпринимательской деятельности, создание благоприятной бизнес-среды; либерализация законодательства для иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов и другие вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/436293
Теги:
бизнес, закон, инвестиции, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Кабинет министров, МДС
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