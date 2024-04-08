Дни не подходят для заключения важных договоров. Гороскоп с 8 по 14 апреля

В самом начале недели нас ожидают важные события. В ночь с 8 на 9 апреля состоится полное Солнечное затмение и Новолуние. В Бишкеке пик солнечного затмения придётся на 9 апреля в 0 часов 17 минут бишкекского времени. По московскому времени пик затмения придётся на 8 апреля в 21 час 17 минут. Завершается коридор затмений, а 8 и 9 апреля воздержитесь от решения важных вопросов, Возникшие споры могут перейти в конфликты и тяжбы. Дни не подходят для заключения важных договоров, оформления кредитов. Обратите внимание на здоровье. Возможны головные боли, обострение аллергии. Полезно работать с гневом, страхом и стрессами. В течение этих дней легче избавиться от зависимостей.

Овен - проявляя инициативу в начале недели, вы можете испортить отношения и на работе, и дома. Ваше окружение не готово к кардинальным преобразованиям, да и ваши идеи сложно назвать продуманными. Вторую половину недели стоит всецело посвятить эмоциональному и физическому здоровью, а также решению финансовых вопросов. Возможно получение неожиданно щелевых подарков.

Телец - относитесь к происходящему менее драматично. Сгущая краски, вы можете навредить себе, поскольку тревожность отразится на здоровье. Занимаясь обыденными делами, вы сможете спокойнее пройти дни затмения. Начиная со среды появиться больше поездок, получение приятных известий. В вашем поле зрения вновь окажутся знакомые и родственники с которыми давно не общались. Представится шанс разобраться с задолженностями в учёбе, завершить давние переговоры и устроить загородный досуг.

Близнецы - можно ожидать чего угодно от ваших знакомых в первые дни недели. Критика, комплименты и различные предложения окажутся всего лишь игрой слов результатом которых станут далеко идущие последствия. Меньше Блайте на людях в понедельник и вторник, а больше времени уделите делам, заботе о здоровье. Пережив спокойно эмоциональную бурю, вы сможете как ни в чём не бывало во второй половине недели завести разговор с руководством и поучить то, чего давно хотели.

Рак - встречу с руководством, посещение различных инстанций на понедельник и вторник лучше не планировать. Полученные результаты окажутся ненадёжными, что и создаст проблему. Постарайтесь не впутаться в тяжбы. С о среды по воскресенье с пользой сломаться различные поездки и встречи. В полученных предложениях будет толк и это шанс воспользоваться упущенными возможностями. .

Лев - череда различных идей и желаний, возникающих в понедельник и вторник могут подтолкнуть к необдуманным поездкам, путешествиям, а возможно и переездам. Реальность будет отличаться от ваших расчётов, что и станет причиной фиаско. Сосредоточитесь на карьерном росте и решении финансовых вопроса. Начиная со среды в этих сферах вас ожидает успех. Появится возможность создать дополнительные источники дохода.

Дева - в начале недели могут обостриться финансовые вопросы. Воздержитесь от поспешных решений. Они могу создать немало проблем в будущем. От крупных покупок в понедельник и вторник лучше воздержатся. Вторая половина недели будет наполнена общением. Поездки, участие в различных мероприятиях, встречи заполнят всё время помогая претворить в жизни давние планы и желания.

Весы - настроение деловых партнёров и домочадцев в начале недели окажется непредсказуемым, что способно существенно усложнить отношения. Поступившие преодоления могут доставить немало хлопот в будущем, вторую половину недели стоит посвятить решению финансовых вопросов и покупкам. Удастся разобраться с долгами. Устранив причину тревожности, вы улучшите самочувствие.

Скорпион - не спешите в начале недели менять работу, даже если она порядком надоела. На волне эмоций вы можете навредить своей карьере. В понедельник и вторник повышается риск травм и ушибов. Будьте внимательнее. Вторая половина недели предоставит хорошие возможности для проведения отложенных деловых переговоров, вечеринок и свиданий. Вас будут не просто слушать, но и прислушиваться.

Стрелец - отношения с друзьями и любимым человека могут оказаться на грани разрыва в начале недели и виной всему станет пустяковый спор. Повремените с презентацией своих идей. Найдётся немало критиков, пытающихся разнести эти идеи в пух и прах. Погрузитесь в работу. Вторая половина недели добавит забот, но в тоже время и порадует дополнительными доходами.

Козерог - в начале недели домочадцы будут крайне болезненно воспринимать критику, а потому затрагивать сложные вопросы неуместно. После среды эти вопросы решатся и без сотрясения воздуха. Вторая половина недели окажется богатой на общение и поездки. Появится возможность возобновить прерванное общение, а также существенно улучшить успеваемость в учёбе пересдав тесты.

Водолей - на понедельник и вторник не стройте больших планов. Поездки могут пройти хлопотно, а возможно и не без последствий, а различного рода встречи могут завершиться конфликтом. Размеренное течение жизни позволит уберечь себя от ненужных хлопот. Уже со среды настроение начнёт меняться. Вам удастся в свою пользу решить важные вопросы и получить деньги, побаловать себя и домочадцев покупками,

Рыбы - в начале недели воздержитесь от покупок, инвестиций и различных сделок. Навеянные эмоциями траты создадут немало тревог. Уже во второй половине недели настроение существенно изменится. Покупки окажутся продуманными. Можно смело планировать поездки, деловые и дружеские встречи, свидания. Удастся также возобновить учёбу. Обновлённые знания помогут в достижении новых целей.

Астролог Андрей Рязанцев