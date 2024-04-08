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Из-за паводков в Казахстане пало более 5700 голов скота

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В Казахстане в результате паводков в семи регионах страны количество павших сельхозживотных составило 5 711 голов, передает СМИ.

По данным МСХ, из подтопленных районов были спасены более 60 тыс. голов животных. По Акмолиниской области – 18,8 тыс. голов, по Костанайской области - 12,9 тыс. голов, по Актюбинской и Атырауской областям - более 10 тыс. голов, по ЗКО – 4,5 тыс. голов, по Карагандинской области - 1,5 тыс. голов.

Среди 5 711 голов павшего скота насчитаны 1137 голов КРС, 4051 голов МРС, 457 голов лошади и других сельхозживотных.

Отмечается, что на сегодняшний день утилизировано 1013 голов, в том числе КРС – 133, МРС – 809 голов, лошадей – 64.

Ранее сообщалось, что сотрудников акиматов наказали за халатность в сфере ветеринарии в Актобе.


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URL: https://www.vb.kg/436296
Теги:
Казахстан, падеж скота
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