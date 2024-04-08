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Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

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Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами. Это следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованного в официальном правительственном вестнике Resmi gazete, сообщает "Фергана".

"Принято решение отменить безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьей 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458", - говорится в документе.

Причины решения не приводятся. Решение вступило в силу с момента публикации в вестнике – 6 апреля.

До этого дня граждане Таджикистана могли находиться в Турции без визы в течение 90 дней. Таджикистанцам было доступно посещение без визы 27 стран.

ℹ️ Ранее сообщалось, что двое из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" - уроженцы Таджикистана Фаридун Шамсидин и Саидакрам Рачабализода - перед нападением прилетали в Турцию из Москвы на недолгий срок. По данным источника Reuters в турецких структурах безопасности, перелет был связан не с террористической деятельностью, а с намерением продлить свое пребывание в России.

После теракта в Подмосковье в Турции прошли несколько рейдов против сторонников ИГИЛ*, которая взяла на себя ответственность за нападение. Среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана, его арестовали по подозрению в подготовке теракта.

В январе текущего года двое вооруженных людей открыли огонь в одной из католических церквей Стамбула, погиб один человек. По этому делу были задержаны граждане Таджикистана и России.

ℹ️ Напомним, что осенью 2022 года Турция отменила безвизовый режим для граждан Туркменистана - по просьбе властей этой страны.


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URL: https://www.vb.kg/436298
Теги:
виза, Таджикистан, Турция
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