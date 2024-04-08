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ГКНБ: Кыргызстан передал Азербайджану членов транснациональной ОПГ

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ГКНБ КР по запросам официальных властей Азербайджанской Республики передали представителям МВД ранее задержанных членов транснациональной ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 22 марта ГКНБ в рамках уголовного дела возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст.261 ч.2 Уголовного Кодекса КР, на пересечении улиц Киевская – Советская города Бишкек, были выявлены и задержаны 5 граждан Азербайджанской Республики, являющиеся членами транснациональной ОПГ, а также имеющие причастность к ряду противозаконных действий, связанных с незаконной деятельностью ОПГ.

Установлено, что 20 марта через КПП "Ак-Жол" автодорожный на территорию КР прибыли 5 граждан Азербайджанской Республики, в частности А.В.С., 1971 г.р., Б.С.О., 1984 г.р., А.М.О., 1982 г.р., Б.Н.О., 1992 г.р., М.З.О., 1992 г.р., которые в целях распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления заказного убийства.

В ходе производства оперативно-следственных мероприятий установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам, в связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, а также согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана по их запросу, 7 апреля на территории международного аэропорта Манас последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджанской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/436300
Теги:
Азербайджан, ГКНБ, МВД, ОПГ, Кыргызстан
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