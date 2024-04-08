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В Бишкеке начали цвести тюльпаны

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В городе Бишкек зацвели первые луковицы тюльпанов. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, осенью сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленстрой" высадили луковицы 170 тысяч тюльпанов.

Вскоре они раскроются вокруг памятника Курманжан Датке, у Кыргызской национальной филармонии, на Южной магистрали, на пересечении ул. Жумабека и Ибраимова, на пересечении ул.Гоголя и пр.Чуй, на улице Масалиева, в скверах Правительственный, Театральный и Трудовой славы, у Свердловской районной администрации, в парках Дубовый, Ынтымак, Победы и Карагачевой роще, а также на Аллее молодежи.

Напомним, что как только тюльпаны отцветут, луковицы вновь бережно выкопают, высушат и следующей осенью снова посадят на клумбах.

Мэрия просит горожан, ставших свидетелями кражи тюльпанов или заметивших нарушения общественного порядка и правил благоустройства города Бишкек, сообщать по круглосуточному номеру 102.


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URL: https://www.vb.kg/436305
Теги:
благоустройство, Бишкек, тюльпаны
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