Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда столичных улиц

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда улиц города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, главе кабмина представили проект по пробивке улицы А.Бакаева вдоль железной дороги от улицы Л.Толстого до улицы Ж.Боконбаева, а также улицы Ю.Фучика от улицы Льва Толстого до улицы Товарной через железную дорогу.

Акылбек Жапаров отметил, что при проектировке улиц необходимо учитывать недавнее расширение территории столицы и ежегодное увеличение количества автомобилей.

Кроме этого глава кабмина поручил провести инвентаризацию всех объектов, находящихся в ведении муниципалитета.