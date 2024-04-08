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Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда столичных улиц

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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом работ по расширению ряда улиц города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, главе кабмина представили проект по пробивке улицы А.Бакаева вдоль железной дороги от улицы Л.Толстого до улицы Ж.Боконбаева, а также улицы Ю.Фучика от улицы Льва Толстого до улицы Товарной через железную дорогу.

Акылбек Жапаров отметил, что при проектировке улиц необходимо учитывать недавнее расширение территории столицы и ежегодное увеличение количества автомобилей.

Кроме этого глава кабмина поручил провести инвентаризацию всех объектов, находящихся в ведении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/436306
Теги:
Акылбек Жапаров, благоустройство, дороги, Бишкек
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