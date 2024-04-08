В Ошском роддоме умерла роженица. Это уже шестой случай с начала года

В городском перинатальном центре города Ош 3 апреля скончалась роженица, ее спасти не удалось. Об этом агентству "Кабар" сообщила главный специалист Министерства здравоохранения КР Раиса Асылбашева.

По ее словам, 25 марта в роддом поступила 30-летняя женщина в крайне тяжелом состоянии на сроке 33 недели. У нее был порок сердца, и было принято решение делать экстренное кесарево сечение. Родилась девочка весом 2 кг 350 г.

"Женщина в течение всего времени находилась в реанимации без сознания. И, несмотря на все предпринятые меры, неоднократно проводились консилиумы врачей, 3 апреля она скончалась. Малышку 6 апреля перевели в отделение патологии. Ребенок родился недоношенным", - рассказала она.

Напомним, с начала 2024 года в Кыргызстане умерли пять рожениц во время родов. В начале апреля этого года скончалась 18-летняя жительница села Коочу, Тюпского района Айдай Саматбекова. Ее ребенок умер через 13 дней. Родные считают, что она умерла в результате халатности врачей.

В январе в Таласской области в Центре общеврачебной практики во время вторых родов умерла 22-летняя кыргызстанка.

В этом же месяце в бишкекском роддоме № 2 умерла 22-летняя женщина, родившая на 34-й неделе двойню.

В начале февраля в столичном роддоме № 4 во время кесарева сечения скончалась 29-летняя роженица.

11 февраля умерла роженица в роддоме Жайылского района Чуйской области. Ей было 36 лет, это были ее девятые роды.