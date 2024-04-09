В Бишкеке продолжают освещать дворы

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" продолжает осветительные работы в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, городские осветители провели работы в микрорайоне "Улан" и "Кок-Жар".

В микрорайоне "Улан" во дворе домов №5,6,7 установили 13 светодиодных светильников мощностью 50Вт и 12 единиц светильников мощностью 100Вт. Также протянули 300 метров самонесущего изолированного провода (СИП).

Кроме того, в микрорайоне "Кок-Жар" установили 5 единиц светодиодных светильник мощностью 100Вт и протянули 200 метров СИП.