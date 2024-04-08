В Бишкеке отменили Айт намаз на Старой площади

В этом году в Бишкеке праздничный Айт намаз на Старой площади не состоится. Об этом объявило Духовное управление мусульман Кыргызстана, отметив, что такое решение было принято в связи с текущей международной обстановкой и в целях обеспечения безопасности.

Вместо этого, праздничный Айт намаз будет проведен в мечетях по всей стране. Программа мероприятий включает в себя выступления религиозных деятелей с 06:00 до 07:00, объяснения молитвы и правил с 07:00 до 07:30, а затем проведение самого Айт намаза в 07:30.