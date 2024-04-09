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Казахстанские банки из-за санкций усилили проверку транзакций из России

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Денежные переводы из России в Казахстан стали проходить с задержками из-за ужесточения проверки контрагентов со стороны казахстанских банков. Сроки проведения операций теперь достигают двух-трех недель, передает СМИ.

Как сообщают российские СМИ, транзакции "висят" неделями, при этом некоторые местные кредитные организации, например, Halyk Bank, отказываются работать с Россией. По словам экспертов, это связано с попытками банков защититься от возможных вторичных санкций. Проблемы возникли и с операциями в национальных валютах.

Задержки начались еще в январе, а ухудшились примерно с конца февраля. Иностранные банки проводят углубленные проверки, чтобы выявить возможные риски. Казахстанские банки опасаются работать с Россией из-за опасений быть включенными в санкционные списки, но при этом не хотят разрушать отношения с российскими контрагентами, - отмечают российские эксперты.

Они также считают, что полностью от работы с Россией Казахстан не откажется, однако ужесточение контроля, вероятно, продолжится. Существуют и альтернативные способы для проведения платежей, например, через счета в других странах СНГ, российские валютные счета или криптовалюту.

Ситуация с платежами в другие страны СНГ оказывается более стабильной. Например, взаиморасчеты с Кыргызстаном происходят более успешно, но объем транзакций из России в этом направлении снижается. Эксперты указывают на наличие альтернативных способов проведения платежей, таких как использование счетов в банках Кыргызстана или Узбекистана. Также возможно открытие валютного счета в российском банке, однако это может увеличить время проведения транзакций. Еще одним вариантом является использование криптовалюты, но данный метод не так широко распространен.


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URL: https://www.vb.kg/436315
Теги:
банковский сектор, Казахстан
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