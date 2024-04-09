Алия Турумбекова: Мэрия продолжает прикрывать недобросовестных арендаторов

Силовикам стоит обратить внимание на множество незаконных построек в Бишкеке, под которые мэрия незаконно выделила земельные участки. Недавний арест заместителя начальника УКЗ мэрии Бишкека и его соучастника - владельца торговых площадей, является тому лишним подтверждением. Такое мнение высказала адвокат Алия Турумбекова.

В качестве примера она напомнила о незаконной постройке возле их многоквартирного дома, ставшей серьезной проблемой в их районе. Она подчеркнула, что незаконные постройки не только нарушают закон, но и создают серьезные проблемы для жителей района.

"Как я ранее рассказывала, в микрорайоне №7 возле дома № 1 наш сосед Шеров 4 года назад ходил и собирал подписи с жильцов дома на строительство павильона с торца дома на улице Жукеева Пудовкина, и мы дали согласие. Но данный сосед вышел за пределы разрешения на строительства, выданной мэрией, и построил дополнительный павильон "Барбершоп", тем самым нарушив права не только государства, но и жильцов, так как при выезде со двора нет обзора, что создает опасность для проходящих граждан. По данной аллее проезжают дети на велосипедах, мамы с колясками и т. д.

Далее данный сосед, получив согласие только на один павильон, который стоял с восточной стороны дома, дописал в письме с нашими подписями слова "сзади дома". На одно и то же заявление, которое он откопировал несколько раз, он получает разрешение на строительство павильона на задней стороне дома, то есть 7 решений (7 участков), при этом использовав копии одного и того же заявления.

Хочу отметить, что при строительстве первого павильона, его супруга М. Акимбекова была письменно уведомлена о приведении в соответствие возводимого строения облегченного типа, но не смотря на это, он возвел незаконный объект и на протяжении нескольких лет незаконно сдавал в аренду, получая денежные средства. Весной 2023 года, когда Шеров начал рыть траншею сзади дома, мы возмутились, ведь было оговорено, что павильон будет стоять вместо старого, который находился в углу с восточной стороны, а не по всей длине дома. Тогда председатель ТСЖ "1Дом" отправила заявление, в связи с чем приезжала проверка, которой мы указали о незаконно построенном павильоне по Ж. Пудовкина, но мэрия опять же не отреагировала. Кстати, при соседях он выдал себя и сказал, что заплатил за это 10 000 долларов, даже не начав строительство. Разве такие ставки за аренду земельного участка?

После всего, Шеров начал уговаривать соседей и просить дать разрешение на строительство маленького павильона с условием, что он облагородит детскую площадку и огородит заборам двор. Также одним из условий жильцов был только магазин и никакого общепита. Но сосед построил на полдома павильон и открыл общепит. Необходимо понимать, что жильцы дома проветривают квартиры, открывают окна, и мы не собирались дышать запахами общепита. Свои обязательства по детской площадке он не выполнил, как не выполнил и другие обязательства перед соседями.

Мы жильцы обратились в прокуратуру Бишкека, после чего незаконно построенный "Барбершоп" сосед быстро снес. И в свое время за незаконную сдачу в аренду данного павильона он получал от 30 до 50 тысяч сом ежемесячно.

По общепиту прокуратурой Бишкека было направлено предписание о приведении в соответствие, но мэрия под разными предлогами не сносит павильон, ведь целевое назначение данного павильона был выдан не под общепит. На сегодняшний день готовятся открывать другой общепит опять же возле нашего дома, и мэрия никак не хочет защищать интересы своих граждан, а наоборот оказывает всяческие услуги недобросовестным арендатором.

Понимая целенаправленные действия, я прибыла в мэрию Бишкека, где убедилась, что простому смертному не попасть на прием как к мэру, так и к его заместителю по вопросам муниципального имущества и землепользования Азамату Кадырову.

Тогда я потребовала, чтобы меня принял хотя бы помощник Кадырова, но он толком не выслушав меня, начал отфутболивать меня в прокуратуру. Все это я сняла на видео. Разочаровывает то, что сотрудники мэрии даже не готовы работать с населением. Например этот помощник всем своим видом показывал свое равнодушие, он даже вышел без ежедневника и ручки. Только после моего возмущения он спохватился и начал записывать мои слова на телефон, обещав позвонить и позвать на прием. По сегодняшний день никто мне не позвонил.

Такое ощущение, что он вместе со своим начальником плевать хотели на наши проблемы", - рассказала Алия Турумбекова.