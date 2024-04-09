На границе Чуйской и Иссык-Кульской областей была установлена стела. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Чуйской области.

По ее данным, она расположена на трассе Бишкек - Чолпон-Ата и является символом границы между Кеминским районом Чуйской области и Тонским районом Иссык-Кульской области.

Изначально стела была построена в советское время, но со временем начала разрушаться, нарушая эстетический вид окружающей природы. Поэтому было принято решение демонтировать конструкцию и возвести новую стелу за счет средств, выделенных из местного бюджета.

Новая стела выполнена из металла и окрашена в цвета Чуйской области.

Планируется, что рядом со стелой будут также построены другие сооружения, включая туристические центры. Это позволит местным жителям и иностранным гостям остановиться здесь, отдохнуть, перекусить и воспользоваться другими услугами.