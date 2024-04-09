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Аскар Акаев: Развитие искусственного интеллекта снизит количество населения

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- Бакыт Басарбек
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Первый президент КР, а ныне иностранный член РАН, профессор МГУ Аскар Акаев выступил с докладом на Международной научной конференции "Математика в созвездии наук", которая прошла в Москве. Одну из тем, которую он затронул, было влияние демографии на глобальные процессы. В частности, ученый отметил, что если обратить внимание на классическую формулу экономической динамики, то будет очевидно, что именно демография определяет и технологический прогресс, и экономическую динамику.

"В этой связи мы как раз вывели наиболее удачную модель для демографической динамики, которая учитывала и технологический прогресс, и ограничения со стороны окружающей стороны. И вот согласно этой модели, в середине этого века будет достигнут максимум количества населения - 9 млрд человек, а потом снова цифра пойдет на убыль и далее все стабилизируется.

Вот модель Капицы полезна в том плане, что она описывает эволюционный рост численности населения и показывает верхний предел. Он показал, что максимальное количество населения земли может быть 11,4 млрд человек и ни одним человеком больше. Иногда, конечно, встречаешь в научных статьях большую цифру, но это глупости конечно.

Вот примеры прогнозирования численности для Китая. Большинство экспертов считали, что может быть рост, но в худшем случае стабилизация. В Китае уже убыль началась и стабилизации не получилось. Вот наша модель показывает, что Китай способен стабилизироваться на уровне 1 млрд 300 млн человек к концу века. До сих пор законодателями мод в прогнозе демографии был отдел народонаселения ООН, который показывает, что убыль населения Китая к концу столетия составит почти 50 процентов, но это говорит о несостоятельности долгосрочных прогнозов. Потому что Китай сегодня одна из самых продвинутых стран в экономическом, технологическом и других сферах стран. И она способна сегодня стабилизировать демографию.

Мы с Виктором Садовничим вывели формулу для определения численности населения мира в информационно-цифровую эпоху, которая определяет рост населения через динамику технологического развития.

Развитие искусственного интеллекта будет снижать количество населения. То есть конкуренция уже идёт между человечеством и искусственным интеллектом. Таким образом количество населения будет снижаться", - сказал Акаев.


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URL: https://www.vb.kg/436324
Теги:
Аскар Акаев, вуз, наука, Кыргызстан
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