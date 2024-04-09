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Кыргызстанка пыталась провезти золотые изделия на 2 млн сомов под одеждой

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанка пыталась провезти золотые изделия на 2 млн сомов под одеждой. Об этом сообщает пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас" в рамках проведения таможенного контроля пассажиров, прибывших по маршруту "Стамбул-Бишкек" пресечена попытка незаконного ввоза ювелирных изделий.

Так, задержана гражданка КР "А.К." по факту сокрытия от таможенного контроля товаров – ювелирных изделий из золота (цепи, браслеты) под одеждой в количестве 24 штук, весом 373,10 грамм. Среднерыночная стоимость задержанных ювелирных изделий составила 1 905 019 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР.


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URL: https://www.vb.kg/436332
Теги:
золото, контрабанда, Турция, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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