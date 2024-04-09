Погода
$ 89.05 - 89.87
€ 96.33 - 97.30

В Бишкеке нотариус лишил детей-сирот наследства

299  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Первомайского района города Бишкек в Управлении социального развития Первомайского района проведена проверка по соблюдению требований законодательства о детях. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что 18 октября 2021 года государственным нотариусом государственной нотариальной конторы Первомайского района города Бишкек после смерти гражданина А.Э. 9 его несовершеннолетним детям были выданы свидетельства о наследовании недвижимого и движимого имущества, которое распределено поровну.

Однако, в тот же день опекуном детей-сирот Ж.Н. заключено заведомо невыгодное соглашение о добровольном разделе наследственного имущества, согласно которому 3 несовершеннолетних А.Д. (2004 г.р.), А.А. (2007 г.р.) и А.М. (2012 г.р.) были полностью лишены прав на наследственное имущество.

Вместе с тем, указанное соглашение было зарегистрировано нотариусом без согласия территориального управления социального развития, что нарушает права вышеуказанных детей-сирот на наследственное имущество.

По результатам проверки, прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением) и организация следствия поручена СС Первомайского РОВД города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436333
Теги:
недвижимость, сироты, Бишкек, уголовное дело, семья, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  