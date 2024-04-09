В Бишкеке нотариус лишил детей-сирот наследства

Прокуратурой Первомайского района города Бишкек в Управлении социального развития Первомайского района проведена проверка по соблюдению требований законодательства о детях. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что 18 октября 2021 года государственным нотариусом государственной нотариальной конторы Первомайского района города Бишкек после смерти гражданина А.Э. 9 его несовершеннолетним детям были выданы свидетельства о наследовании недвижимого и движимого имущества, которое распределено поровну.

Однако, в тот же день опекуном детей-сирот Ж.Н. заключено заведомо невыгодное соглашение о добровольном разделе наследственного имущества, согласно которому 3 несовершеннолетних А.Д. (2004 г.р.), А.А. (2007 г.р.) и А.М. (2012 г.р.) были полностью лишены прав на наследственное имущество.

Вместе с тем, указанное соглашение было зарегистрировано нотариусом без согласия территориального управления социального развития, что нарушает права вышеуказанных детей-сирот на наследственное имущество.

По результатам проверки, прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением) и организация следствия поручена СС Первомайского РОВД города Бишкек.