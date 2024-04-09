Принятый Закон об НКО в КР вызывал истерику на Западе

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал принятый парламентом закон "О неправительственных организациях/ Об иноагентах", что возбудило Запад и его прихвостней в республике, пишет издание AsiaToday.

Небольшое отступление. Данный закон установил рекорд по времени своего принятия – 14 лет. Именно столько лет пришло от первых проектов и до президентского автографа на нём. Всё это время власти Кыргызстана находились под давлением прозападных сателлитов и внешних сил, начинавших сразу вой и угрозы, как только данный законопроект выходил на белый свет. Все предыдущие президенты "давали заднюю" и не желали ссориться с Западом, кто из соображений "сохранения демократии", а кто – просто, боясь стать нерукопожатным там. Однако все эти более чем 20 -30 тысяч НПО, многочисленная прикормленная армия СМИ, были грозной и неконтролируемой местной властью силой на политическом поле. Чему подтверждение – три цветные революции, последний из которых произошел в октябре 2020 года…

Коллективный Запад отреагировал сразу. Первым выступил, как и положено, Государственный департамент США. Через своего пресс-секретаря Мэтью Миллера Госдеп прокомментировал закон об НКО:

"Мы глубоко обеспокоены принятием Кыргызской Республикой так называемого закона об иностранных представителях, который ставит под угрозу важную работу НПО, помогающих народу Кыргызской Республики. Мы призываем кыргызское правительство защитить гражданское общество - краеугольный камень демократии", - сказал он.

Далее, на сайте Госдепартамента опубликовано расширенное заявление.

"Принятие закона об НКО ставит под угрозу работу неправительственных организаций, которые играют важную роль в развитии демократического общества. НКО играют решающую роль в объединении работы правительства и общества в целях улучшения благосостояния всех кыргызстанцев. Закон "Об иностранных представителях" возложит неоправданное бремя на НКО и потенциально может ограничить или прекратить деятельность организаций, оказывающих жизненно важную помощь народу Кыргызстана, включая помощь со стороны США, реализуемую местными и международными НКО", - отметили за океаном.

Затем пошёл старый набор, что ограничение работы этих организаций и разрешение неограниченного вмешательства правительства в их деятельность может помешать предоставлению американской помощи, направлений на улучшение здравоохранения и образования, укрепление верховенства закона, улучшение предоставления государственных услуг и расширение экономических возможностей для кыргызстанцев… И всё якобы ради "процветающей и успешной Кыргызской Республики".

После того как отстрелялись хозяева, вышли и их вассалы. Сделал это пресс-секретарь Европейской службы по внешним связям:

- Европейский союз остается приверженным двустороннему сотрудничеству с Кыргызской Республикой, основанному на уважении основных свобод, верховенства закона и демократических стандартов. Эти ценности составляют неотъемлемую часть нашей Всеобщей схемы преференций (GSP+) и нашего предстоящего Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Кыргызской Республикой (EPCA).

Зато международная НПО по защите гражданских прав Civil Rights Defenders призвала страны и организации Европейского союза прекратить вести дела с "режимом, который открыто ограничивает права человека и гражданские свободы".

Как мы уже писали ранее, наиболее вероятен вариант объединения прозападной и не только оппозиции в Кыргызстане с этой многочисленной армией НПО/НКО с началом публичных выступлений после 10 апреля – когда в республике закончится мусульманский большой пост. Учитывая многочисленные аресты различного рода политических деятелей, бизнесменов и чиновников всякого ранга, протестный потенциал весьма приличный. Кстати, кабмин предложил ввести наказания "за критику и ложь в адрес властей в интернет-пространстве", что тоже не снизит градус накала в обществе.

Ситуацию попытался прояснить начальник управления администрации президента Мурат Укушев. Он прокомментировал новопринятый Закон "О некоммерческих организациях":

"В последние два года в Кыргызстане развернулась горячая дискуссия по теме, напрямую связанной с защитой законных интересов кыргызского государства, - насколько может и должен быть государственный контроль деятельности некоммерческих организаций, финансируемых иностранными государствами или с иностранным участием", - пояснил он. - "Документ направлен на обеспечение открытости, публичности деятельности НКО, выполняющих функции иностранного представителя. Речь об НКО, участвующих, в том числе, в интересах иностранных источников, в политической деятельности, во всех её проявлениях", - пояснил он.