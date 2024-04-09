Каныбек Туманбаев рассказал про шантаж, 13 тысяч долларов и скрытую камеру

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев в интервью СМИ прокомментировал инцидент с некоторыми представителями партии "Мекенчил", которые его шантажировали. По его словам, он подвергся шантажу со стороны родного брата нынешнего главы Фонда развития туризма КР Кудрета Тайчабарова.

Каныбек Тургунбекович, вы тоже наверняка видели обращение Азамата Марипова в соцсетях. Прокомментируйте это. Вы действительно давали ему 13 тысяч долларов и правда, что он предлагал вам стать "окул ата"?

- Да, Азамат Марипов ко мне приходил и сказал, что избран главой мекенчилевцев и скоро, мол, собирается жениться. Он попросил меня стать ему "окул ата" и дать ему 13 тысяч долларов на свадьбу. В итоге я согласился ему помочь.

В тот период я продал свой дом по улице Ахунбаева и деньги были у меня на руках, из которых я ему и дал деньги. Можете проверить эту информацию в "Кадастре".

Позже выяснилось, что он так и не женился. По прошествии какого-то времени он начал мне звонить и писать СМС. Работы было много, некогда было ответить. Потом он начал меня шантажировать, если, мол, не приму, будет поздно. "Завтра выйду в соцсети и буду очернять тебя", - сказал он мне. Я ему ответил, что не понимаю в чем дело, помог же, когда просил деньги. Он ответил, что этими деньгами закрыл долги младшей сестры Адинай Мариповы и старшего брата Кудрета Тайчабарова, и что ему нужны еще деньги. Больше с ним я не стал разговаривать.

После этого он и другие ребята, которые называют себя мекенчиловцами, начали хаять меня в соцсетях. Я зашел к президенту Садыру Жапарову и сказал ему, что Азамат Марипов меня шантажирует. Президент пригласил к себе самого Азамата Марипова, его брата Кудрета Тайчабарова и младшую сестру Адинай Марипову и меня.

Президент пристыдил его и Азамат Марипов попросил прощения и пообещал, что это не повторится. Потом президент спросил, куда он дел 13 тысяч долларов, полученных от меня. Он ответил, что закрыл долги Кудрета Тайчабарова и Адинай Мариповой.

В тот же момент Адинай Марипова пристыдила его: "Какие мои долги ты закрыл? Ты же только вернул 50 тысяч сомов, которые брал у меня в долг? Он промолчал в ответ.

Парень, который устанавливал скрытую камеру в чайхане, похож на вашего сотрудника охраны. Это правда он? Если это он, имеете ли вы отношение к установке видеокамеры?

- Да, это он и он меня сопровождает. Год назад вор в законе Камчы Кольбаев угрожал мне, чтобы я не трогал его объекты, которые мы возвращали государству. Тогда президент и выделил одного сотрудника СГО, чтобы была защита.

Что касается установки скрытой камеры то я не имею отношения к ней. Не могу сказать, зачем и для кого он установил. Спросите у него.

Моя охрана не приглашала "мекенчиловцов". Какой-то совершенно посторонний парень пригласил одного из них на ооз ачар. Заказал кабину №19, а мой охранник устанавливал скрытую камеру в кабине №4. Он мне объяснил, что ставил с совершенно другой целью. Это увидел один из "мекенчиловцов" и поднял скандал.

Затем пришел администратор кафе и напомнил им, что они заказывали кабину №19. "Почему зашли в кабину №4, которая не имеет отношения к вам", - спросил он их и увел в кабину №19.