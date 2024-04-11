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В Британии поменяли монарха на новых банкнотах

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В Британии впервые поменяли монарха на банкнотах, передает СМИ.

Британский король Карл III впервые получил возможность увидеть свой портрет на новых фунтовых банкнотах, которые поступят в обращение в июне.

В Букингемском дворце Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли и главный кассир Сара Джон вручили королю первые банкноты с его портретом. Карл III будет присутствовать на купюрах всех номиналов - в пять, 10, 20 и 50 фунтов. Согласно традиции, первые экземпляры новых банкнот с номерами 00001 вручаются монарху.

Банкноты с изображением Карла будут использоваться наряду с действующими купюрами с королевой Елизаветой II.


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URL: https://www.vb.kg/436345
Теги:
Великобритания, деньги
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