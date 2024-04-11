В Перу обнаружили кандидата на звание самого старого человека в мире

В одной из деревень в Перуанских горах найден вероятно самый старый человек планеты, сообщает СМИ.

По сообщениям правительства Перу, местный житель Марселино Абад или "Машико" родился 5 апреля 1900 года. Это делает его самым старым жителем Земли из всех известных долгожителей.

Для подтверждения рекорда в страну приглашена инспекция книги рекордов Гиннеса. Специалисты изучат архивные документы, организуют медицинский осмотр и впишут имя Марселино в список рекордсменов-долгожителей, если заявление о возрасте окажется правдой.

"Спокойствие флоры и фауны местных гор, здоровый образ жизни и забота о внутреннем мире. А также диета, богатая фруктами и мясом ягнёнка", – так представители долгожителя рассказывают о секрете, который позволил "Машико" прожить столь внушительный срок.

Свой 124-й день рождения дедушка отпраздновал в доме престарелых, где ему устроили специальную церемонию и подарили торт с маленькой фигуркой его самого.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент подарил автомобиль 108-летнему долгожителю из Узбекистана.