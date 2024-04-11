В НАТО заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в альянс

Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления страны в НАТО. Об этом 10 апреля сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Политика НАТО, согласованная между 32 странами, заключается в том, что когда придет время и все союзники согласятся, Украина станет членом альянса. Но эти два условия пока не выполнены", - сказал Каволи во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил США.

Во время слушаний генерал также указал на факт близости поражения Украины в конфликте с РФ, если ситуация с поставками оружия от Запада Киеву не изменится в ближайшее время.

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, то проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Таким образом, ставки очень высоки", - заявил главком НАТО в Европе.

Источник: Известия