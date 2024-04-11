Погода
$ 89.17 - 89.79
€ 96.33 - 97.30

В НАТО заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в альянс

160  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления страны в НАТО. Об этом 10 апреля сообщил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи.

"Политика НАТО, согласованная между 32 странами, заключается в том, что когда придет время и все союзники согласятся, Украина станет членом альянса. Но эти два условия пока не выполнены", - сказал Каволи во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил США.

Во время слушаний генерал также указал на факт близости поражения Украины в конфликте с РФ, если ситуация с поставками оружия от Запада Киеву не изменится в ближайшее время.

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, то проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ. Таким образом, ставки очень высоки", - заявил главком НАТО в Европе.

Источник: Известия


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436352
Теги:
НАТО, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  