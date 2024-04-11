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В Бишкеке за неправильную парковку 64 авто были доставлены на штрафстоянку

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Мэрия города Бишкек в целях уменьшения заторов на дорогах в столице проводит работы по борьбе с неправильными парковками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе рейдовых мероприятий 9 апреля 2024 года на штрафстоянку доставлены 64 автомобиля, из них на автомобили, припаркованные с нарушением правил дорожного движения, наложен штраф в размере 64 000 сомов. Сумма за услугу эвакуатора составила 83 200 сомов. В отношении владельцев 10 автомобилей составлен протокол на месте и наложен штраф в размере 10 000 сомов.

Отметим, что для решения данного вопроса закуплены эвакуаторы и привлечены частные эвакуаторы.

Транспортные средства, припаркованные на территории запрещенных специальным дорожным знаком и на зеленых зонах, будут оштрафованы и эвакуированы.

Рейдовые мероприятия проводят представители городских служб совместно с управлением патрульной службы милиции ГУВД Бишкека.

Кроме того, сотрудники муниципальной инспекции совместно с УПСМ города Бишкек выявляют и штрафуют водителей большегрузных машин, которые курсируют по столичным дорогам.

Дорогие горожане, автолюбители! Убедительная просьба не парковать машины в неположенных местах, в противном случае муниципалитет вынужден принять меры по эвакуации, а также по наложению штрафов.


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URL: https://www.vb.kg/436353
Теги:
нарушения, парковка, Бишкек, автомобили
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