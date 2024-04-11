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Тяжелоатлет из КР завоевал малую бронзовую медаль в Кубке мира

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- Назгуль Абдыразакова
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Член национальной сборной Кыргызстана по тяжелой атлетике Бекдоолот Расулбеков завоевал малую бронзовую медаль в Кубке мира в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, 8 апреля прошли соревнования в весе до 102 кг, в которых приняли участие 42 спортсмена. Бекдолот Расулбеков выступал в группе "Б" и показал в сумме 172 кг, подняв в рывке 165 кг, а в толчке – 220 кг.

Напомним, перед Олимпийскими играми, которые пройдут в Париже (Франция) в Пхукете (Таиланд) проходит финальный лицензионный турнир "Кубка мира" по тяжелой атлетике. Соревнования, начавшиеся 31 марта, завершатся 11 апреля.


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URL: https://www.vb.kg/436355
Теги:
кубок, тяжелая атлетика, Таиланд, Кыргызстан
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