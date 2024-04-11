В Бишкеке стартовал чемпионат Азии по борьбе

В Бишкеке сегодня, 11 апреля 2024 года, стартовал чемпионат Азии по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.
Состязания пройдут на базе спортивно-развлекательного комплекса "Бишкек Арена". Всего будет разыграно 30 комплектов медалей.
В первый день турнира на ковер выйдут 5 спортсменов из Кыргызстана.
Начало схваток предварительного раунда в 11:00.
До 57 кг - Алмаз Сманбеков (вице-чемпион Азии 2023)
До 65 кг - Улукбек Жолдошбеков (чемпион Азии 2020)
До 70 кг - Алибек Осмонов (5 место на ЧА-2017)
До 79 кг - Адилет Маратбаев (9 место на ЧА-2023)
До 97 кг - Андрей Аронов.
Напомним, Кыргызстан в третий раз принимает чемпионат Азии по борьбе.