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В Бишкеке стартовал чемпионат Азии по борьбе

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В Бишкеке сегодня, 11 апреля 2024 года, стартовал чемпионат Азии по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.

Состязания пройдут на базе спортивно-развлекательного комплекса "Бишкек Арена". Всего будет разыграно 30 комплектов медалей.

В первый день турнира на ковер выйдут 5 спортсменов из Кыргызстана.

Начало схваток предварительного раунда в 11:00.

До 57 кг - Алмаз Сманбеков (вице-чемпион Азии 2023)

До 65 кг - Улукбек Жолдошбеков (чемпион Азии 2020)

До 70 кг - Алибек Осмонов (5 место на ЧА-2017)

До 79 кг - Адилет Маратбаев (9 место на ЧА-2023)

До 97 кг - Андрей Аронов.

Напомним, Кыргызстан в третий раз принимает чемпионат Азии по борьбе.


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URL: https://www.vb.kg/436358
Теги:
борьба, Кыргызстан
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