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Объем ВВП в КР в I квартале 2024 года составил почти 249 млрд сомов

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В январе-марте 2024 года сохранялась тенденция роста основных показателей экономики, сообщил заместитель председателя Нацстаткома Зайнидин Жумалиев.

По его данным, объем валового внутреннего продукта в январе-марте текущего года, по предварительной оценке, составил более 248,8 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 8,8%.

Он отметил, что рост обусловлен ростом производства товаров – 27,9%, сферы оказания услуг – 50,7%, поступления налогов – 21,4%.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/436359
Теги:
ВВП, Кыргызстан
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