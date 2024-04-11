Объем ВВП в КР в I квартале 2024 года составил почти 249 млрд сомов

В январе-марте 2024 года сохранялась тенденция роста основных показателей экономики, сообщил заместитель председателя Нацстаткома Зайнидин Жумалиев.

По его данным, объем валового внутреннего продукта в январе-марте текущего года, по предварительной оценке, составил более 248,8 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом 2023 года увеличился на 8,8%.

Он отметил, что рост обусловлен ростом производства товаров – 27,9%, сферы оказания услуг – 50,7%, поступления налогов – 21,4%.

Источник: Кабар