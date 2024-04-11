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Ат-Башинская больница впервые в КР вводит ИИ в ультразвуковую диагностику

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- Назгуль Абдыразакова
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Ат-Башинский Центр общеврачебной практики в Нарынской области проводит высокоточные исследования внутренних органов, диагностику заболеваний и травм, а также контроль за состоянием беременности на ультрасовременном ультразвуковом аппарате экспертного - премиум класса со встроенным искусственным интеллектом. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

По ее данным, инновационная технология приобретенная за 4 млн 500 тысяч сомов за счет средств Фонда ОМС позволяет врачам проводить более точные и надежные диагностические процедуры, благодаря высокому разрешению изображения и интеллектуальной обработке данных.

Ажибек уулу Азим, директор ЦОВП: "Наш Центр обслуживает около 48 тысяч жителей района и наличие современного ультразвукового оборудования играет ключевую роль в предоставлении высококачественной медицинской помощи населению. Для обеспечения максимальной эффективности и безопасности диагностических процедур, учитывая возможности данного ультразвукового аппарата, мы уделяем больше внимание необходимым навыкам и знаниям специалиста".

"Данный ультразвуковой аппарат последнего поколения, оснащенный искусственным интеллектом, предоставляет широкие возможности для проведения исследований в различных областях медицины, таких как дородовое выявление у плода врожденных дефектов, аномалий, диагностируемых при рождении, гинекология, урология, кардиология, ангиология и другие. Он обладает высоким качеством изображения и простотой использования. Различные функции помогают улучшить процесс диагностики, автоматически выполняя измерения, расчеты и классификацию изменений, что существенно сокращает время проведения исследований и повышает точность диагностики. Чтобы проводить качественное исследование необходимо идти в ногу современем, поэтому я стараюсь совершенствовать свои навыки, обучаясь в онлайн-формате у ведущих международных специалистов в области ультразвуковой диагностики", - говорит УЗИ-специалист Илим Бейшеналиев.


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URL: https://www.vb.kg/436366
Теги:
Нарынская область, информационные технологии, здоровье, ФОМС
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