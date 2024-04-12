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Мэр Бишкека встретился с призерами чемпионата по робототехнике

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В столичном муниципалитете состоялась встреча мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с призерами международного чемпионата по робототехнике. Об этом сообщает бишкекская мэрия.

По ее данным, глава столицы поздравил школьников с победой на чемпионате по робототехнике "Красноярск 5.0", который прошел 5-7 апреля в городе Красноярск (Российская Федерация).

Команда по робототехнике школы-гимназии №24 имени А.Токомбаева завоевала одно призовое место из пяти представленных, где приняли участие 570 команд.

Школьники продемонстрировали мэру Айбеку Джунушалиеву возможности механизированных роботов, собранных собственными руками.

В свою очередь глава города пожелал успехов юным робототехникам, а также для развития их способностей вручил столичной школе сертификат на приобретение интерактивной панели.

Отметим, что участие учеников муниципальной школы в таком масштабе проходит впервые.

Мэрия города Бишкек поздравляет школьников с победой и выражает готовность в поддержке во всех начинаниях.


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URL: https://www.vb.kg/436373
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, робот
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