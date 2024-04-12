В Бишкеке пройдет онлайн-марафон "112 часов поддержки Казахстану"

15 апреля в Бишкеке стартует уникальный онлайн-марафон "112 часов поддержки Казахстану", организованный с целью привлечения международного внимания к последствиям паводков в Казахстане. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, это масштабное событие, объединяющее знаменитостей, влиятельных личностей и просто добросердечных людей со всего мира. Марафон направлен не на прямой сбор средств, а на информационную поддержку и освещение усилий помощи пострадавшим.

В течение 112 часов, в режиме непрерывного прямого эфира, участники марафона поделятся своими историями, талантами и словами поддержки. Основная миссия марафона - показать мощь глобальной солидарности и поощрить людей к вкладу в официальные реквизиты правительства Казахстана для пожертвований, усилив тем самым эффект от уже оказываемой помощи.

Марафон "112 часов поддержки Казахстану" станет площадкой для демонстрации единства и важности общечеловеческих ценностей перед стихийными бедствиями, подчеркнув важность каждого вклада в общее дело помощи и восстановления.

Начало в 15:00. Присоединится к марафону можно по следующей ссылке.