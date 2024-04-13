В Бишкеке обсудили положение мигрантов в России после теракта

В Бишкеке прошел круглый стол "Трудовые мигранты Кыргызстана в России: "что есть и что будет"", организованный Советом по вопросам миграции и противодействию торговле людьми при Торага Жогорку Кенеш КР по инициативе депутата ЖК Сеидбека Атамбаева.

С приветственными словами выступили вице-спикер Жогорку Кенеша КР Нурланбек Азыгалиев и директор центра европейско-азиатских исследований (Россия-Екатеринбург) Андрей Русаков.

Круглый стол вызвал понятный интерес у депутатов, экспертов и журналистов.

Все выступавшие начинали выступления со слов соболезнования россиянам в связи с террористической атакой в Крокус-Сити Холе. И говорили о том, что основная задача нападения террористов – была разобщение, удар по психике, эмоциям жителей России, народов внутри России и стран бывшего СССР, и основная цель – посеять страх. И в этой ситуации очень важны сплоченность, четкое понимание, разбор всех составляющий, поддержка людей, и работа на соблюдение прав трудящихся мигрантов, в нашей ситуации из Кыргызстан и стран Центральной Азии.

И обратили внимание, что нельзя допускать перегибов и превращение трудящихся стран Евразийского СОюза, всех мигрантов в инструмент для нападок , агрессии, страха, фобий. Эксперты выразили сожаление, что такие настроения присутствуют сейчас в соцсетях как в КР, так и РФ. И на этом фоне появляются выступления, заявления- некоторых политиков как с российской стороны, так и со стороны КР, которые будоражат общество. А в этой ситуации это вызывает взрыв эмоций в наших странах.

Но как заметил Директор центра европейско-азиатских исследований ( Россия-Екатеринбург) Андрей Русаков, надо различать политические заявления, политичеcкую риторику от реальных решений правительства, страны.

Участники обсудили основные проблемы трудовых мигрантов Кыргызстана в Российской Федерации, регулирование нормативно-правовых документов в рамках ЕАЭС относительно трудовых мигрантов Кыргызстана.

Механизмы решения вопросов статуса трудовых мигрантов КР в России. Обсудили информацию о механизмах деятельности рабочей силы и как это регулируется в рамках ЕАЭС.

Поставили вопрос о необходимости формирования позитивного имиджа кыргызских мигрантов в рамках ЕАЭС. Обратили внимание на то что диаспоральные организации необходимо привлекать для разработки программ миграционной политики в РФ. И остановились на аспекте профессионального образования как формы обмена трудовыми ресурсами.

Участники круглого стола поддержали идею политолога и журналиста, директора центра экспертных инициатив "Ой Ордо" , член совета по вопросам миграции и противодействию торговле людьми при Торога ЖК КР Игоря Шестакова о создании постоянно-действующей площадки по российско-кыргызским отношениям с участием российских и кыргызских аналитических центров.

А также мнение директора экспертно-аналитического центра "Мейкин" Зарины Уметалиевой о необходимости формирования двустороннего диалога и обсуждения двусторонних вопросов только на основе национальных исследований, проведенных специалистами Кыргызстна и России, исключением третьих сторон из взаимного диалога.