Погода
$ 89.02 - 89.83
€ 94.73 - 95.72

В Бишкеке обсудили положение мигрантов в России после теракта

159  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошел круглый стол "Трудовые мигранты Кыргызстана в России: "что есть и что будет"", организованный Советом по вопросам миграции и противодействию торговле людьми при Торага Жогорку Кенеш КР по инициативе депутата ЖК Сеидбека Атамбаева.

С приветственными словами выступили вице-спикер Жогорку Кенеша КР Нурланбек Азыгалиев и директор центра европейско-азиатских исследований (Россия-Екатеринбург) Андрей Русаков.

Круглый стол вызвал понятный интерес у депутатов, экспертов и журналистов.

Все выступавшие начинали выступления со слов соболезнования россиянам в связи с террористической атакой в Крокус-Сити Холе. И говорили о том, что основная задача нападения террористов – была разобщение, удар по психике, эмоциям жителей России, народов внутри России и стран бывшего СССР, и основная цель – посеять страх. И в этой ситуации очень важны сплоченность, четкое понимание, разбор всех составляющий, поддержка людей, и работа на соблюдение прав трудящихся мигрантов, в нашей ситуации из Кыргызстан и стран Центральной Азии.

И обратили внимание, что нельзя допускать перегибов и превращение трудящихся стран Евразийского СОюза, всех мигрантов в инструмент для нападок , агрессии, страха, фобий. Эксперты выразили сожаление, что такие настроения присутствуют сейчас в соцсетях как в КР, так и РФ. И на этом фоне появляются выступления, заявления- некоторых политиков как с российской стороны, так и со стороны КР, которые будоражат общество. А в этой ситуации это вызывает взрыв эмоций в наших странах.

Но как заметил Директор центра европейско-азиатских исследований ( Россия-Екатеринбург) Андрей Русаков, надо различать политические заявления, политичеcкую риторику от реальных решений правительства, страны.

Участники обсудили основные проблемы трудовых мигрантов Кыргызстана в Российской Федерации, регулирование нормативно-правовых документов в рамках ЕАЭС относительно трудовых мигрантов Кыргызстана.

Механизмы решения вопросов статуса трудовых мигрантов КР в России. Обсудили информацию о механизмах деятельности рабочей силы и как это регулируется в рамках ЕАЭС.

Поставили вопрос о необходимости формирования позитивного имиджа кыргызских мигрантов в рамках ЕАЭС. Обратили внимание на то что диаспоральные организации необходимо привлекать для разработки программ миграционной политики в РФ. И остановились на аспекте профессионального образования как формы обмена трудовыми ресурсами.

Участники круглого стола поддержали идею политолога и журналиста, директора центра экспертных инициатив "Ой Ордо" , член совета по вопросам миграции и противодействию торговле людьми при Торога ЖК КР Игоря Шестакова о создании постоянно-действующей площадки по российско-кыргызским отношениям с участием российских и кыргызских аналитических центров.

А также мнение директора экспертно-аналитического центра "Мейкин" Зарины Уметалиевой о необходимости формирования двустороннего диалога и обсуждения двусторонних вопросов только на основе национальных исследований, проведенных специалистами Кыргызстна и России, исключением третьих сторон из взаимного диалога.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436379
Теги:
миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  